"Редкостный негодяй": в России набросились на друга Украины

Спортсмен критиковал россиян за употребление допинга

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оскорбил норвежского биатлониста Тарьея Бо. Норвежец после победы в спринтерской гонке на 6-м этапе Кубка мира по биатлону объявил о завершении карьеры.

Соответствующий комментарий Васильева приводит sport24.ru. Дмитрий обвинил Бо в употреблении допинга, а главным аргументом россиянина является то, что норвежец неожиданно завершает карьеру.

"Завершение карьеры Тарьея Бо? Если быть откровенным, то похоже, что ели что-то одно и то же вместе с братом и попались на этом. Конечно, свечку я не держал, доказательств нет, но вывод можно сделать именно такой. Чего это они резко объявили о завершении карьеры за год до Олимпиады?

Аргумент о семье реально становится смехотворным. Думаю, с чем-то перехимичили и, чтобы не доводить до всемирного скандала, нашли такой компромисс. Сейчас только успевай урожай собирать, а они оба заканчивают. Тарьей уличал российских спортсменов в употреблении допинга и, похоже, сам на этом попался. Думаю, через какое-то время будет понятна причина, по которой они закончили.

Можно ли сказать, что биатлон теряет великого спортсмена? Тарьей Бо – негодяй. Может, он и был великим спортсменом, но как человек он редкостный негодяй. Он громче всех орал, чтобы Александра Логинова не допускали до чемпионата мира, хотя сам вечно бегает в непотребном виде. Они все болеют астмой, а обыгрывают здоровых спортсменов. Это лицемерие, которое не имеет никаких пределов.

Я не считаю его великим спортсменом. Я никогда не скрывал, что Йоханнес реально талантливый. Мне очень хочется верить, что, может быть, легально он что-то и употреблял, но не перебарщивал с этим. Я очень на это надеюсь. Он всегда вел себя достойно, не так, как старший брат", – сказал Васильев.

Справка: 36-летний Тарьей является трехкратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира. Тарьей поддержал Украину после полномасштабного вторжения РФ, а также выступает категорически против возвращения россиян в мировой спорт.

Напомним, накануне брат Тарьея, титулованный биатлонист Йоханнес Бо объявил, что завершит карьеру после окончания сезона 2024/25. Васильев также обвинил Йоханнеса в употреблении запрещенных веществ.