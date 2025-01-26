"Будьте прокляті": Гордон зчепився з фігуристкою Родніною

Колишня спортсменка зараз працює на Кремль

Український журналіст Дмитро Гордон та триразова олімпійська чемпіонка з фігурного катання, депутат Держдуми РФ Ірина Родніна влаштували суперечку в мережі. Радянська фігуристка підтримує президента РФ Володимира Путіна, хоча багато років прожила у США.

Про це повідомляє sport24.ru. Гордон розкритикував Родніну, а також триразового володаря Кубка Стенлі, дворазового олімпійського чемпіона з хокею та депутата Держдуми В’ячеслава Фетісова за підтримку війни проти України.

"Ти триразова олімпійська чемпіонка, герой героїв. Видатна фігуристка. Можливо, найкраща в історії фігурного катання. Ти була символом Радянського Союзу. 10-кратна чемпіонка світу, 11-кратна чемпіонка Європи. Велика спортсменка. Але що вона меле?! Ти єврейка, твоя мати з України, українська єврейка. Ти жила стільки років у США. Що ти несеш, ідіотко? Агресивна така ще! Ось вони такі. Сором і ганьба взагалі.

А Фетісов жив скільки в Америці. Великий хокеїст. Як вони на себе дивляться в дзеркало? Як їм не соромно, елементарно, коли вони залишаються віч-на-віч із дзеркалом, дивляться на себе? Му*аки. Огидні. Усі, хто говорив гидоти про Україну, будьте прокляті", — заявив Гордон.

Родніна у відповідь назвала Гордона "придурком".

"Я цього придурка … Це їх погана ментальність, їх позиція. Який бруд? Те, що я і Фетісов працювали в Америці, — це бруд? Він може все що завгодно заявляти, це його рабська позиція. Він робить якісь свої висновки, які ні до мене, ні до Фетисова не мають жодного стосунку. Прізвища Родніна та Фетісов незрівнянні з прізвищем Гордон", — цитує Родніну "Абзац".

Раніше Родніна порівнювала росіян з алкашами і навіть із собаками. Крім того, вона висміювала російських футболістів, яких усунули від міжнародних турнірів.