У Кадирова-молодшого з’явився конкурент: перемога сина Плющенка розсмішила мережу

Син відомого фігуриста сам здобув перемогу, але є нюанс

Олександр Плющенко (Гном Гномич), син відомого російського фігуриста, дворазового олімпійського чемпіона Євгена Плющенка, переміг на змаганнях у Московській області (РФ). Все було б нічого, але він був єдиним учасником турніру.

Про це повідомляє сайт Федерації фігурного катання Московської області. Олександр виступав у категорії "Юнаки" у першому розряді.

Син олімпійського чемпіона був єдиним учасником у цій категорії. Він набрав підсумкові 160,69 бала за коротку та довільну програми.

У мережі зі сміхом сприйняли цю новину. Користувачі вже порівнюють сина Плющенка із сином голови Чечні Рамзана Кадирова Адамом, який прославився завдяки величезній кількості медалей та нагород, через що перетворився на мем.

Нагадаємо, Адам після того, як побив ув’язненого в СІЗО, почав отримувати велику кількість державних регалій. Наприклад, йому надали звання Героя Чечні та призначили на посаду начальника відділу забезпечення безпеки голови Чечні. Раніше повідомлялося, що Адам побив "рекорд" Росії й знову став посміховиськом у мережі.