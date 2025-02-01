"Скоро всі європейці вивчать російську мову": у Росії відреагували на жарт Гвардіоли

Радянський футболіст мріє про "руський мір" у Європі

Колишній радянський футболіст, російський тренер Анатолій Байдачний вважає, що російська мова незабаром масово пошириться Європою. До речі, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення.

Відповідний коментар Байдачного наводить legalbet.ru. 72-річний Анатолій зробив абсурдну заяву після коментаря головного тренера "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіоли про новачка команди Абдукодіра Хусанова з Узбекистану.

"Думаю, Гвардіола жартома з приводу російської мови сказав. Не думаю, що йому так цікава російська мова.

Скоро взагалі усі європейці вивчать російську мову! Забули вже. Згадайте прекрасні слова Кеннеді: "Вчіть фізику або скоро всі вчитимете російську мову". Це було після запуску нашого супутника.

Думаю, скоро прийдуть часи, і там усі заговорять російською: ФІФА, МОК (Міжнародний олімпійський комітет). Добре вони по-російському заговорять. Я в це вірю”, – сказав Байдачний.

У мережі зі сміхом сприйняли слова Байдачного.

Напередодні Хусанов припустився помилки у своєму дебютному матчі за МС. Гвардіола жартома заявив, що йому доведеться вивчити російську мову, адже він нічого не може пояснити футболісту, який не знає англійської.

Помилка Хусанова у матчі МС – "Члсі"

Довідка: Байдачний грав за "Динамо" Москва та "Динамо" Мінськ на позиції нападника. Після завершення кар’єри він тренував понад 10 клубів та навіть збірну Білорусі.

Нагадаємо, через міжнародні санкції збірної РФ важко знайти суперника. З усім тим росіяни навіть відмовляють деяким командам через те, що ті не входять до рейтингу ФІФА. При цьому деяких опонентів у Росії відкрито ображають.