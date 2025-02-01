"Скоро все европейцы выучат русский язык": в России отреагировали на шутку Гвардиолы

Советский футболист мечтает о русском мире в Европе

Бывший советский футболист, российский тренер Анатолий Байдачный считает, что русский язык скоро массово распространится по Европе. К слову, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления.

Соответствующий комментарий Байдачного приводит legalbet.ru. 72-летний Анатолий сделал абсурдное заявление после комментария главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы о новичке команды Абдукодиру Хусанову из Узбекистана.

"Думаю, Гвардиола в шутку по поводу русского языка сказал. Не думаю, что ему так интересен русский язык.

Скоро вообще все европейцы выучат русский язык! Подзабыли уже. Вспомните прекрасные слова Кеннеди: "Учите физику или скоро все будете учить русский язык". Это было после запуска нашего спутника.

Думаю, скоро придут времена, и там все заговорят на русском: ФИФА, МОК (Международный олимпийский комитет). Хорошо они по-русски заговорят. Я в это верю", – сказал Байдачный.

В сети со смехом восприняли слова Байдачного.

Накануне Хусанов допустил ошибку в своем дебютном матче за МС. Гвардиола в шутку заявил, что ему придется выучить русский язык, ведь он ничего не может объяснить футболисту, который не знает английского.

Ошибка Хусанова в матче МС - "Члси"

Справка: Байдачный играл за "Динамо" Москва и "Динамо" Минск на позиции нападающего. После завершения карьеры он тренировал больше 10 клубов и даже сборную Беларуси.

Напомним, из-за международных санкций сборной РФ тяжело найти соперника. Тем не менее россияне даже отказывают некоторым командам из-за того, что те не входят в рейтинг ФИФА. При этом некоторых оппонентов в России открыто оскорбляют.