Футболіст збірної України продовжить кар’єру в Англії: деталі рекордного трансферу

Гравець гратиме у другому за значимістю дивізіоні Англії

У п’ятницю, 31 січня, англійський "Плімут Аргайл" із Чемпіоншипу оголосив про підписання центрального захисника австрійського ЛАСКу та збірної України Максима Таловєрова. До речі, 24-річний центрбек допоміг національній команді пробитися до плей-оф Ліги націй УЄФА за місце у дивізіоні А.

Про перехід українця до клубу з англійського Чемпіоншипу повідомляє пресслужба "Плімуту". За інформацією джерела, "Плімут" витратив рекордні гроші на українця. Мова про 2 мільйони євро. Додамо, що контракт українця із командою складає 3,5 роки.

"З того часу, як я приєднався до "Аргайла", я був відкритий для того, щоб ми проявили терпіння і залучили потрібних гравців, які могли б допомогти команді.

Ми вважаємо, що в особі Максима ми досягли саме цього, оскільки він є лідером, який додасть команді висоту та фізичну міць, але він також гарний з м’ячем та технічний.

Найголовніше, він добрий захисник і посилить наші можливості в оборонному відділі команди. Я дуже радий привести його в клуб і з нетерпінням чекаю на можливість попрацювати з ним", — заявив головний тренер "Аргайла" Мирон Мусліч.

Зазначимо, у першому турі Ліги націй Албанія обіграла Синьо-жовтих із рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда здобула перемогу над Грузією (1:0), а в 4-му зіграла внічию з чехами (1:1). У 5-му турі українці не зуміли обіграти Грузію (1:1), а в 6-му перемогли албанців (2:1). Таловєров взяв участь у 3 матчах із шести.