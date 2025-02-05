Українські футболісти викликали фурор у Туреччині (відео)

Гравці збірної України проявили себе у матчі Кубка Туреччини

У середу, 5 лютого, "Трабзонспор" на виїзді зіграв унічию з "Іскендерунспором" у матчі групового етапу Кубка Туреччини 2024/25. Напередодні одразу два гравці "Шахтаря" Данило Сікан та Олександр Зубков перейшли до турецького клубу.

Зустріч, яка проходила на Fuat Tosyalı Stadyumu в Іскендеруні, завершилася з рахунком 2:2. Обидва голи у складі гостей було забито за участю новачків "Трабзонспору", передає "Телеграф".

На 50-й хвилині поєдинку українець Арсеній Батагов оформив взяття воріт після подачі з кутового у виконанні Зубкова та скидки Умута Гюнеша. А на 70-й хвилині Сікан промчав лівим флангом і виконав ідеальний навіс на Еніса Дестана, який головою вбив м’яч у ворота.

Цей результат дозволив "Трабзонспору" залишитись на першому місці у своїй групі. У наступній грі команда зіграє проти "Різеспору" (26.02).

Нагадаємо, Сікан прославився у Туреччині через інцидент у місцевому готелі. 2023 року українець побив росіянина через фразу "Слава Росії". Пізніше гравець розповів подробиці інциденту. Додамо, що на презентації форварда стався конфуз через прізвище українця.