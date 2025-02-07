Украинский футбольный клуб угодил в скандал из-за формы

Экипировщик украинской команды работает с россиянами

Немецкая компания JAKO сотрудничает не только с украинскими командами, но и с россиянами, несмотря на полномасштабное вторжение путинских войск в Украину. Экипировкой это фирмы в Украинской премьер-лиге (УПЛ) пользуется ФК "Оболонь".

Об этом сообщает "Чемпіон". По информации источника, JAKO не останавливала сотрудничество с российским футболом.

В Украине JAKO работает не только с "Оболонью". Компания поставляет экипировку лидеру украинского футзала — "Урагану". В России JAKO сотрудничает с "Балтикой", "Пари НН", "Тюменью", "Шинником" и "Ярославлем". Кроме того, компания была основным техническим партнером соревнований Национальной студенческой футбольной лиги России в сезоне 2023 года.

В "Оболони" отреагировали на скандал. Киевский клуб обратился с запросом к руководству официального представительства компании ЈАКО в Украине с предложением подтвердить или опровергнуть информацию "Чемпіона".

"Хотим отметить, что футбольный клуб "Оболонь" все время освободительной борьбы нашего народа с рашистами, занимает активную гражданскую позицию, поддерживая и помогая нашим защитникам", – сообщили в "Оболони".

Справка: Jako AG — немецкая промышленная компания, специализирующаяся на выпуске спортивной экипировки (одежда, обувь, аксессуары) и инвентаря. Основана 1 ноября 1989 года Руди Шпрюгелем. Компания работает в более чем 40 странах.

Напомним, в подобном скандале как-то оказалась и сборная Украины. Дело в том, что экипировщиком национальной команды была компания Joma, которая продолжает сотрудничать с российскими клубами. От сотрудничества с Joma также отказались "Карпаты".