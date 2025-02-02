"Динамо" готує трансферну бомбу: до переговорів приєднався агент Роналду

Футболіст збірної України близький до переходу в англійський клуб

Португальський агент Жорже Мендеш, який займається справами Кріштіану Роналду, бере участь у переговорах щодо трансферу півзахисника "Динамо" Володимира Бражка в англійський "Вулвергемптон". Напередодні кияни провели свій останній єврокубковий матч у сезоні 2024/25.

Про це повідомляє "ТаТоТаке". Клієнтами Мендеша є відразу кілька гравців "Вовків": Раян Аїт-Нурі, Гонсалу Гедеш, Нелсон Семеду, Жозе Са, Метт Доерті та Бастьєн Мепію.

Зірковий агент намагається подолати труднощі у переговорному процесі між клубами. Зимове трансферне вікно в Англії закривається в ніч із 3 на 4 лютого 2025 року о 1.00 за київським часом.

Додамо, що "Вулвергемптон" зробив пропозицію "Динамо" щодо 23-річного Бражка на загальну суму 20 мільйонів євро. Про це повідомляв авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

У сезоні 2024/25 Бражко зіграв 25 матчі, в яких відзначився 4 голами та 3 асистами. Футболіст виступає на позиції опорного півзахисника.

Нагадаємо, за підсумками восьми турів Ліги Європи "Динамо" набрало 4 очки та посіло 34-те місце в основному турнірі. Кияни не зуміли пробитися у плей-оф ЛЄ.

У першій грі Біло-Сині розгромно поступилися "Лаціо" (0:3), після чого столична команда програла "Гоффенхгайму" (0:2). У третьому турі Біло-Сині не зуміли стримати "Рому" (0:1), потім пропустили 4 голи від "Ференцвароша" (0:4). У 5-му турі кияни зазнали поразки від "Вікторії" (1:2), а в 6-му — від "Реала Сосьєдад" (0:3). У 7-му турі столична команда вирвала нічию у "Галатасарая" (3:3).