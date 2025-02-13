В Італії після розголосу прибрали прапор Росії

Російський лижник "втратив" триколор перед стартом гонки

У четвер, 13 лютого, в Італії пройде відома лижна гонка Sudtirol Moonlight Classic. Неймовірно, але організатори перегонів допустили на змагання найкращого російського лижника Олександра Большунова, який публічно підтримав главу Кремля Володимира Путіна після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Попри публічну критику такого рішення, Большунов таки вийшов на старт, однак у стартовому протоколі організатори прибрали російський прапор. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Лижники в Сейзер-Альмі (Італія) пробіжать 30 км класичним стилем у гонці з мас-стартом. Напередодні організатори пояснили появу Большунова у своїй гонці "принципом спорту, справедливості та милосердя".

Зазначимо, Большунов відвідав так званий "мітинг Путіна" у березні 2022 року, підтримавши повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Після цього від спортсмена відвернулися західні спонсори. Додамо, що Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) усунула РФ від змагань. Турнір в Італії відбувається не під егідою FIS.