Пропагандист Соловйов пішов стопами Кадирова-молодшого: мережа регоче

Рупор Кремля зненацька отримав спортивне звання

Російський пропагандист Володимир Соловйов отримав звання майстер спорту Росії із практичної стрільби. У сучасній РФ звання та державні нагороди часто роздають поплічникам режиму, зокрема в цьому найкращих успіхів досяг син глави Чечні Рамзана Кадирова Адам.

Про це повідомив міністр спорту Росії Михайло Дегтярьов на своєму telegram-каналі. Примітно, що чиновник наголосив, що Соловйов "заслужено" отримав звання, а нагороджував Володимира чомусь президент Федерації хокею Росії, триразовий олімпійський чемпіон та депутат Державної думи Владислав Третьяк.

"Вітаю Володимира Соловйова з присвоєнням звання майстер спорту Росії зі практичної стрільби. Заслужено", — написав Дегтярьов.

У мережі зі сміхом сприйняли цю новину.

Довідка: Практична стрільба — вид стрілецького спорту, що має на меті засвоєння та вироблення прийомів, що найбільш повно відповідають різним випадкам застосування вогнепальної зброї.

Раніше Адам Кадиров потрапив до Книги рекордів Росії. Він став справжнім мемом через велику кількість нагород та орденів, які йому стали вручати після того, як він побив у грозненському СІЗО обвинуваченого в спаленні Корану Микиту Журавеля.