В Италии после огласки убрали флаг России

Российский лыжник "потерял" триколор перед самым стартом гонки

В четверг, 13 февраля, в Италии пройдет известная лыжная гонка Sudtirol Moonlight Classic. Невероятно, но организаторы гонки допустили на соревнования лучшего российского лыжника Александра Большунова, который публично поддержал главу Кремля Владимира Путина после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Несмотря на публичную критику такого решения, Большунов все-таки вышел на старт, однако в стартовом протоколе организаторы убрали российский флаг. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Лыжники в Сейзер-Альме (Италия) пробегут 30 км классическим стилем в гонке с масс-стартом. Накануне организаторы объяснили появление Большунова в своей гонке "принципом спорта, справедливости и милосердия".

Отметим, Большунов посетил так называемый "митинг Путина" в марте 2022 года, поддержав полномасштабное вторжение РФ в Украину. После этого от спортсмена отвернулись западные спонсоры. Добавим, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила РФ от соревнований. Турнир в Италии проходит не под эгидой FIS.