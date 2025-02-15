"Напакостили Росії": у РФ накинулися на цілу країну через скандал у фігурному катанні

На Олімпіаді-2026 можуть виступити російські фігуристи

Депутат Держдуми, триразова олімпійська чемпіонка у парному катанні Ірина Родніна прокоментувала намір Норвегії подати протест проти участі російських фігуристів у міжнародних стартах. Напередодні Міжнародний союз ковзанярів (ISU) допустив до відбору на Олімпійські ігри 2026 року спортсменів з РФ та Білорусі.

Відповідний коментар Родніної наводить Sport24.ru. ірина вважає, що Норвегія просто хоче нашкодити РФ.

"Протест Норвегії? Нехай протестують. Якщо вся їхня діяльність полягає в тому, щоб когось допускати, а когось — ні. Тим більше Норвегія — що в них є у фігурному катанні?! Не думаю, що ці протести можуть зашкодити тому, що нас уже допустили до відборів. Вони як пакостили, так і пакоститимуть далі.

Чи варто серйозно ставитись до таких заяв? Не знаю, це я несерйозно ставлюся до цього, але знайдуться й ті, хто серйозніше ставитиметься", — сказала Родніна.

Ірина Родніна

Олімпійська чемпіонка у ковзанярському спорті, депутат Держдуми РФ Світлана Журова вважає поведінку норвезьких чиновників "істерикою".

"Якщо рішення прийняте, то навряд чи його скасують. Розумієте, у цих хлопців починається якась новорічна істерика на тлі всіх цих заяв, що нас допустили, адже росіяни будуть знову першими, створять серйозну конкуренцію. Для деяких країн принципово, щоб нас не було, тому що таким чином їм дістанеться більше медалей. Це все чиновники, бо спортсмени мислять трохи інакше. Чиновник — це чиновник, який завжди намагатиметься створити хороші умови для спортсмена", — цитує Журову "Матч ТВ".

Світлана Журова

Заслужений тренер СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова вважає, що ISU не є "приватною лавкою" Норвегії й не піде на нові санкції проти РФ.

Я ніколи не бачила норвезьких фігуристів і не чула про них. А виявляється, що в них є керівники. Фігуристів немає, а керівники є. Ось так буває. Я сподіваюся, що їм не вдасться вплинути на позицію Міжнародної спілки ковзанярів. Тому що міжнародна федерація — це не приватна лавочка федерації з Норвегії, а організація, яка відповідає за розвиток фігурного катання у світі. А без російських фігуристів розвитку не виходить.

Міжнародна спілка ковзанярів добре розуміє, чому вона хоче нас бачити на міжнародних змаганнях і дає дозвіл на участь у відборі до Олімпійських ігор в Італії. Тому що протягом десятиліть ми завжди займали провідні місця у всіх видах спорту", — цитує Тарасову Р-Спорт.

Тетяна Тарасова

Раніше повідомлялося, що український журналіст Дмитро Гордон і Родніна влаштували суперечку в мережі. Радянська фігуристка підтримує президента РФ Володимира Путіна, хоча багато років прожила у США.