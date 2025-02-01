Де поховають чемпіонів світу Шишкову та Наумова: рішення ухвалив син-фігурист

Відомі спортсмени та тренери з фігурного катання загинули в авіакатастрофі

Російських чемпіонів світу з фігурного катання Євгенію Шишкову та Вадима Наумова, які загинули в авіакатастрофі у Вашингтоні (США), поховають в Америці. Таке рішення ухвалив їхній син Максим Наумов, які також є професійним фігуристом.

Про це повідомляє Р-Спорт із посиланням на кілька незалежних один від одного джерел. Шишкова та Наумов проживали у США з 1998 року та працювали тренерами.

Максим проживає в Бостоні та входить до складу збірної США з фігурного катання. Батьки фігуристів живуть нині у Санкт-Петербурзі (РФ).

Зазначимо, Шишкова та Наумов перемагали на чемпіонаті світу 1994 року у парному катанні у складі збірної Росії. Також на їхньому рахунку "срібло" та 4 "бронзи" на рівні чемпіонатів Європи. Крім того, вони вигравали фінал Гран-прі Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) сезону-1995/96.

Виступ Шишкової та Наумова на ЧС-1994

Євгенія та Вадим брали участь у двох Олімпіадах. На зимовій Олімпіаді-1992 вони стали п’ятими, а на Іграх-1994 четвертими.

Виступ Шишкової та Наумова на ОІ-1992

Виступ Шишкової та Наумова на ОІ-1994

Зазначимо, рятувальники вже витягли із води тіло Шишкової. Пошуки тіла Наумова продовжуються.

Нагадаємо, 30 січня у Вашингтоні пасажирський літак у повітрі зіткнувся з військовим вертольотом. Він упав у річку Потомак поблизу аеропорту імені Рональда Рейгана. На борту літака знаходилися 60 пасажирів і чотири члени екіпажу. Цим рейсом після чемпіонату США додому летіли кілька фігуристів та тренерів. На ранок 31 січня щонайменше 14 людей вважаються зниклими безвісти, їх пошуки продовжуються.