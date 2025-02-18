"Страшне місце": російський футболіст поскаржився на життя в Англії

Росіян поскаржився на життя в Англії

Відомий російський футболіст Дініяр Білялетдінов розповів про "страшне" місто в Англії — Ліверпуль. Дініяр провів там три сезони, виступаючи за місцевий "Евертон" з 2009 по 2012 рік,

Відповідний коментар ексфутболіста збірної Росії наводить sport24.ru. Дініяр заявив, що в Англії є лише одне хороше місто — Лондон.

"Останній раз був в Англії п’ять років тому. Зараз взагалі бажання немає поїхати туди. А що там робити? Жодного бажання немає. Якщо говорити про життя в Англії, то для мене це був такий досвід побути далеко від країни.

Я жив у Ліверпулі, а це, м’яко кажучи, таке місце, що краще туди не їздити. Нічого хорошого там нема. Якщо говорити про всю Англію, то лише Лондон досить хороше місто та все. Ліверпуль – просто страшне місто, і робити там нічого, принаймні порівняно з Москвою, та й взагалі з будь-яким містом у Росії

Звичайно, в Англії є позитивні моменти: там є люди, які живуть своєю англійською традицією, а це добре — вони молодці, ще є своя архітектура, що теж добре, є особлива мова. Але немає чогось такого, в чому Англія краща за Росію. Нуль таких моментів, навіть сказав би мінус", — заявив Білялетдінов.

Усі 9 голів Дініара Білялетдінова за "Евертон"

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Через санкції росіянам складно знайти суперників, хоча з РФ хоче зіграти команда, яка не входить до рейтингу ФІФА.