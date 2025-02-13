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Футболіст збірної України знову викликав істерику у Росії (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Анатолій Трубін не потиснув руку Олександру Головіну Новина оновлена 13 лютого 2025, 11:36
Анатолій Трубін не потиснув руку Олександру Головіну. Фото x.com/AS_Monaco_EN, x.com/SLBenfica

Українець показав своє ставлення до РФ

Воротар "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін знову не потиснув руку росіянину Олександру Головіну з "Монако" перед матчем Ліги чемпіонів. Минулого разу українець і представник РФ перетиналися в основному етапі ЛЧ, а тепер жереб їх звів у стиковому раунді.

Клуб українця здобув мінімальну перемогу над "Монако" з рахунком 1:0. Про це повідомляє "Телеграф".

Перед грою відбулися традиційні потиски рук, під час якого Анатолій проігнорував Олександра. До речі, цього разу росіянин не здивувався.

Вчинок українця викликав справжню істерику у РФ. Росіяни масово ображають українського воротаря.

Росіяни ображають Трубіна
Росіяни ображають Трубіна
Відеоогляд матчу "Монако" — "Бенфіка"

Минулого разу вчинок Трубіна викликав переполох у Росії. Скандал дійшов до Держдуми РФ, де заявили, що Анатолія вигнали б зі збірної, якби він вчинив інакше.

Нагадаємо, восени 2024 року збірна України разом із Трубіним грала у першій групі дивізіону B Ліги націй з командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті. Тепер на Синьо-жовтих чекає поєдинок плей-оф проти Бельгії. 23-річний Анатолій зіграв у всіх шести поєдинках ЛН за Україну, пропустивши 8 м’ячів.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Ліга чемпіонів #ФК Бенфіка #ФК Монако #Олександр Головін #Анатолій Трубін