Ексфутболіст зайнявся пропагандою

Колишній радянський та російський футболіст, автор золотого гола збірної СРСР на Олімпіаді-1988 Юрій Савичев заявив, що в Німеччині дороги гірші, ніж у Росії. До речі, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення.

Відповідний коментар Савичева наводить "Чемпіонат". При цьому Юрій проживає у Німеччині, а не у РФ.

"Сумую по людях: хочеться побачитися, поспілкуватися. Коли приїжджаєш до Москви, думаєш: "Йо-майо, а як їхати-то?" Стільки нових станцій, переходів, пересадок!

Ще постійно кажуть про дороги. Я можу сказати точно, що в Німеччині дороги гірші, ніж у Росії. Так, є автобани, але у міському середовищі все навпаки", – сказав Савичев.

У мережі зі сміхом сприйняли слова Савичева. Користувачі звинуватили Юрія у пропаганді кремлівських наративів та відвертій брехні.

Савичев забив переможний гол у фіналі Олімпіади-1988

Нагадаємо, у 2024 році збірна Росії з футболу провела 5 товариських матчів: проти Сербії (4:0), Білорусі (4:0), В’єтнаму (3:0), Брунею (11:0) та Сирії (4:0). У РФ назвали суперників "чебуреками" та "папуасами".

Раніше повідомлялося, що через міжнародний бан росіянам складно знайти суперників. До речі, збірна Болгарії може зіграти з Росією товариський матч улітку 2025 року.