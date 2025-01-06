Напис російською та кленовий лист: як виглядає могила Валерія Лобановського (фото, відео)

У Києві вшанували пам’ять знаменитого футбольного фахівця

Легендарний український футболіст і тренер Валерій Лобановський пішов із життя у 63 роки у травні 2002 року. "Полковника" було поховано на Байковому цвинтарі в Києві.

6 січня, у день народження Метра, традиційно пройшов день пам’яті Лобановського. "Телеграф" показує, як виглядає могила тренера, який випередив час.

Цього дня традиційно відбулося покладання квітів на могилі Валерія Васильовича на Байковому цвинтарі, а також біля пам’ятника Метру на стадіоні "Динамо", що зараз має його ім’я. Ветерани київського клубу та вболівальники вшанували пам’ять видатного тренера.

Надгробок на могилі Лобановського прикрашає колонада, що нагадує архітектурну групу стадіону "Динамо". На ній можна побачити напис російською мовою "Ми живі, доки про нас пам’ятають". Фігура тренера виконана у повний зріст. Біля підніжжя монумента можна побачити золотистий кленовий лист. Це посилання на "сухий лист". Так у футболі заведено називати прямий кручений удар із кутового. Його винахідником вважається саме Валерій Лобановський.

Могила Валерія Лобановського

День пам’яті Лобановського

Могила Валерія Лобановського

Пам’ятник Валерію Лобановському біля стадіону "Динамо"

День пам’яті Лобановського

"Тільки футболіст думаючий, аналізуючий, спроможний бути успішним у сучасному футболі. А тренер повинен постійно вчитися – і його погляди повинні еволюціонувати синхронно із змінами, які стаються внаслідок щоденних викликів, що ставить перед тренером футбол", — наводить пророчі слова Метра офіційний сайт "Динамо".

Валерій Лобановський завершив кар’єру гравця у 29 років

Валерій Лобановський

Раніше повідомлялося, що відоме видання визначило 50 найкращих тренерів в історії футболу. У цьому списку Валерій Лобановський посів 24 місце. До речі, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Росії помітно змінилася риторика на адресу знаменитого українця.