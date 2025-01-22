Світоліна повторила свій найкращий результат на Australian Open (відео)

Спортсменка не зуміла вийти у півфінал

У середу, 22 січня, найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна (№ 27 WTA) провела чвертьфінальний поєдинок Australian Open-2025 проти американки Медісон Кіз (№ 14 WTA). Еліна — єдина українська тенісистка, яка пробилася до другого тижня змагань в Австралії.

Зустріч, що проходила у Мельбурні (Австралія) на "Арені Рода Лейвера", завершилася з рахунком 6:3, 3:6, 4:6 на користь американки. Про це повідомляє "Телеграф".

Матч тривав 1 годину 54 хвилини. Раніше Світоліна та Кіз грали між собою 5 разів, тричі перемагала американка.

Повний відеоогляд матчу Світоліна — Кіз буде доступний тут пізніше.

Еліна в 12-й раз виступає в основній сітці Australian Open. У 2018 та 2019 роках вона доходила до чвертьфіналу.

На Відкритому чемпіонаті Австралії-2025 Еліна здобула перемогу над четвертою ракеткою світу Жасмін Паоліні з Італії (2:6, 6:4, 6:0), пройшла американку Керолайн Доулхайд (6:1, 6:4) та обіграла Сорану Кирстю з Румунії. (6:4, 6:4). У 1/8 фіналу Світоліна здолала нейтральну росіянку Вероніку Кудерметову (№75 WTA).