"Або заткнися, або йди": російська тенісистка вигнала маму під час матчу

Російські тенісисти огидно поводяться в Австралії

Нейтральна тенісистка з Росії Мірра Андрєєва другий рік поспіль вийшла до 1/8 фіналу Australian Open. Під час гри росіянка вигнала з трибун свою маму.

Про це повідомив журналіст Максим Янчевський, який перебував на грі в Мельбурні. Росіянці, мабуть, не сподобалися поради матері по ходу гри з Магдаленою Фрех із Польщі — 6:2, 1:6, 6:2.

У другому сеті, поступаючись 0:3 із подвійним брейком, Андрєєва відзначилася неспортивною поведінкою, вибивши м’яч за межі корту. За це вона одержала попередження від судді. Ще за кілька розіграшів росіянка вигнала маму з трибун.

"Або затикайся, або йди звідси", — крикнула 17-річна Мірра у бік своєї ложі. Після цього мати тенісистки покинула арену.

Додамо, що напередодні на Australian Open-2025 маму з корту вигнала інша росіянка — Діана Шнайдер. Це сталося після матчу першого кола з італійкою Елізабет Коччаретто — 7:6 (7:4), 6:4.

"Я її вигнала. Їй дуже важко, можливо, навіть важче, ніж мені. Я відчуваю її напруження і починаю більше нервувати. Тож я її вигнала. Нехай збереже нерви", — сказала Шнайдер в інтерв’ю на корті.

Раніше п’ята ракетка світу із РФ Данило Медведєв розбив ракеткою камеру на сітці під час матчу Australian Open-2025. У наступному колі росіянин продовжив істерити.