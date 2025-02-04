Найкращий тенісист Росії почав біситися на корті, звинувативши у всьому дівчинку (відео)

Росіянин знову не стримався під час гри

Перша ракетка Росії Данило Медведєв приїхав на турнір у Роттердамі (Нідерланди), де в першому ж турі розлютився на корті. "Нейтральний" тенісист часто поводиться неспортивно під час змагань.

Під час поєдинку проти швейцарця Стена Вавринки росіянин накричав на суддю. Про це повідомляє Sports.ru.

За рахунку 5:5 Медведєв отримав попередження за затримку часу. Данило відразу накинувся на суддю і звинуватив бол-гьорл у тому, що вона не дала йому м’яч.

"За що ти мені дав попередження? Бол-гьорл не давала мені м’яч! Ти можеш розплющити очі? Але ж у тебе немає очей. Ти такий поганий суддя.

Пам’ятаю, як було з Кареном Хачанова. Пам’ятаєш, що ти не маєш очей? Навіщо ти дав мені попередження? Якісь проблеми? Неймовірно.

Ти просто відстій – у кожному матчі.

Я був спокійний, а ти шукаєш проблеми. З тобою щось не так – на глибинному рівні. Повний відстій. Я з тобою не говорив, нічого тобі не робив – і ти таке видаєш. Із тобою щось не так.

Вона не подає мені м’яча – а ти даєш мені попередження. З тобою щось не так.

Розкрий очі, використовуй мозок. Я знаю, ти там просто сидиш, але спробуй подумати. Ну, ну ж, додай мені енергії", — кричав Медведєв.

Відеоогляд матчу Медведєв — Вавринка

Раніше повідомлялося, що російські тенісисти відзначилися огидними вчинками на Australian Open-2025. Наприклад, Медведєв ракеткою розбив камеру на сітці, а Мірра Андрєєва заткнула та вигнала маму з трибун.