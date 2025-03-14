Поступок Свитолиной вызвал переполох в России (видео)

Украинка демонстративно не пожала руку россиянке

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№ 23 WTA) не сумела выйти в полуфинал турнира в Индиан-Уэлсе (США), проиграв нейтральной представительнице РФ Мирре Андреевой (№ 11 WTA). После игры украинка традиционно не пожала руку представительнице страны-агрессора.

Этот поступок Свитолиной вызвал истерику в России. Об этом сообщает "Телеграф".

Российские пропагандисты тут же распространили данную новость, а российские пользователи Интернета набросились на украинку с оскорблениями. Россияне обвиняют Свитолину в "отсутствии морали и неуважению к сопернику".

Элина и другие украинские теннисисты не жмут руку представителям РФ и Беларуси после начала полномасштабного вторжения путинских войск в Украину. Дело в том, что большинство теннисистов из этих стран молчаливо поддерживают агрессию России против Украины.

Видеообзор матча Свитолина — Андреева

Напомним, в этом сезоне Свитолина повторила свой лучший результат на Australian Open. На Открытом чемпионате Австралии-2025 Элина дошла четвертьфинальной стадии. К слову, в Мельбурне муж украинки, французский теннисист Гаэль Монфис, установил уникальное достижение в теннисе.