Чоловік Світоліної встановив історичне досягнення: дружина оцінила (відео)

Француз створив історію на Australian Open

У суботу, 18 січня, французький тенісист Гаель Монфіс (№41 ATP) переміг у третьому раунді Australian Open-2025. Дружина француза Еліна Світоліна вийшла на корт відразу після його тріумфу.

На шляху до 4-го раунду 38-річний Гаель обіграв американця Тейлора Фріца (№4 ATP) з рахунком 3:6, 7:5, 7:6(1), 6:4. Про це повідомляє "Телеграф".

Матч тривав 3 години 7 хвилин. Раніше тенісисти зустрічалися лише раз, рахунок в особистих партіях – 1:1. Ця перемога дозволила Монфісу стати найстарішим гравцем, якому вдалося здобути перемогу над суперником із топ-5 на турнірі Великого Шлему у 21 столітті. До речі, Гаель уперше переміг такого рейтингового опонента на мейджорі.

Додамо, що Монфіс не програє 8 матчів поспіль, перед Australian Open він виграв турнір ATP 250 в Окленді та у віці 38 років і 4 місяців став найстарішим чемпіоном ATP-туру з 1990 року та другим найстарішим в історії з 1977 року.

Примітно, що Еліна цього дня грала на тому самому корті одразу після чоловіка. До речі, українка також перемогла 4 ракетку світу Жасмін Паоліні з Італії. Перед своїм матчем українка стежила за грою чоловіка під час розминки. У сторіс Instagram Світоліна опублікувала відео своєї реакції на перемогу чоловіка.

Раніше п’ята ракетка світу із РФ Данило Медведєв розбив ракеткою камеру на сітці під час матчу Australian Open-2025. У наступному колі росіянин продовжив істерити.