Відома російська спортсменка прикрилася Днем перемоги після санкцій МОК

Гімнастка відкрито підтримала президента РФ Володимира Путіна, проте, мабуть, забула про це

Дворазовий олімпійський чемпіон із біатлону Дмитро Васильєв звинуватив президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха у ненависті до російських спортсменів. Все через ситуацію із гімнасткою Вікторією Лістуновою, якій заборонили виступати на міжнародній арені навіть під нейтральним статусом.

Відповідний коментар Васильєва наводить vseprosport.ru. Він вважає, що у всьому винен Бах, який породив "ненависть до всього російського".

"Міжнародні федерації зараз шукатимуть будь-якого шансу, щоб не дати російським спортсменам брати участь на міжнародних змаганнях. Пост Лістунової в соцмережах нешкідливий, всі у світі знають, що означає День Перемоги. 9 травня не має жодного відношення до СВО.

Це маячня повна – позбавляти спортсменку можливості виступати через вітання з 9 травня. Це спадщина русофоба Томаса Баха. Він породив ненависть до всього російського, російських спортсменів.

На жаль, наша країна продовжує пожинати плоди божевілля Баха. Дуже шкода Лістунову та взагалі всіх наших спортсменів, які постраждали через незаконні санкції", – сказав Васильєв.

Дмитро Васильєв

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лістунова раніше заявила, що Міжнародна федерація гімнастики (FIG) відмовила їй у нейтральному статусі через листівку з вітанням із 9 травня, викладеній в соцмережі.

У мережі сумніваються, що спортсменка каже правду. Користувачі вважають, що росіянці відмовили як мінімум через її участь у мітингу Путіна у березні 2022 року. Тоді кілька провідних російських спортсменів підтримали президента РФ та повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну.