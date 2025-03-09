Магучіх утретє поспіль виграла Євро (відео)

Українська спортсменка продовжує перемагати

У неділю, 9 березня, на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні в Апелдорні (Нідерланди) відбувся фінал зі стрибків у висоту серед жінок. Олімпійська чемпіонка Парижа Ярослава Магучіх здобула золоту медаль.

Про це повідомляє "Телеграф". 23-річна українка зуміла перестрибнути планку на висоті 1,99 м.

Цього вистачило українці для перемоги. Друге місце посіла Ангеліна Топіч із Сербії (1.95 м), а Енгла Нільссон зі Швеції взяла "бронзу" (1.92 м). Для українки цей тріумф став третім поспіль на цьому рівні.

Повне відео фіналу ЧЄ-2025 зі стрибків у висоту серед жінок

Зазначимо, напередодні у чоловіків у цій дисципліні тріумфував українець Олег Дорощук (2,34 м). Ще один українець Дмитро Нікітін став п’ятим (2,26 м).

Україну у фіналі Євро-2025 зі стрибків у висоту представляла лише Магучіх. У кваліфікації Ярослава знадобився лише один стрибок, щоб вийти у фінал. Вона без проблем перестрибнула планку на висоті 1,89 м. Інші представниці України Катерина Табашник та Юлія Чумаченко не змогли подолати відбір.

Нагадаємо, 2025 року Магучіх стартувала з двох міжнародних перемог. Ярослава перемогла на змаганнях в Італії, підкоривши висоту 1,94 м, а також перемогла на турнірі у Словаччині з рекордом сезону (2,01 м).