"Афродіта": Білодід знялася у відвертій фотосесії (відео)

Спортсменка блискуче справляється з роботою моделі

Відома українська дзюдоїстка Дар’я Білодід продовжує радувати шанувальників гарячими фотосесіями. Цього разу бронзова призерка Олімпіади в Токіо знялася в образі східної принцеси.

Відповідне відео Дар'я опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Перед камерою Білодід постала в короткій сукні та з великою кількістю прикрас.

"У кожної людини є світло, потрібно тільки його запалити", — підписала відео дзюдоїстка.

"Найкрасивіша", "Принцеса", "Диво-жінка", "Приголомшлива", — відреагували на відео в мережі.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх у Парижі-2024 у стартовому поєдинку українська "Анаконда" зустрілася проти представниці Кірибаті — Нери Тібви. Білодід іпоном перемогла 15-річну Неру за кілька секунд, викликавши суперечки в мережі. У наступному раунді українка поступилася японці Харуку Фунакубо. До речі, на Іграх у Франції українці вибороли 12 медалей.

Після невдачі на Іграх-2024 Дар’я відпочила в Греції, а також вирушила подорожувати до Баку (Азербайджан). Крім того, спортсменка побувала у Гонконгу.