Колишня російська чемпіонка вважає удар країн Заходу по російському спорту спланованим

Триразова олімпійська чемпіонка, президент Федерації лижних перегонів Росії (ФЛПР) Олена Вяльбе заявила, що Захід усунув російських спортсменів від змагань через любов президента РФ Володимира Путіна до спорту. Зазначимо, багато спортивних федерацій заборонили росіянам участь на міжнародних турнірах після початку повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну.

Відповідний коментар Вяльбе наводить tatar-inform.ru. За її словами, російські спортсмени точно повернуться на міжнародну арену, щоправда, поки що не зрозуміло, чи буде у них прапор і гімн.

"Повернення у будь-якому випадку буде. Зрозуміло, що ніхто не знає, чи буде воно у нейтральному статусі, чи вже як належить – з прапором та гімном.

Чому МОК усунув Росію? Мені здається, спорт загалом завжди був певним інструментом впливу у політичному сенсі. Напевно, зараз це було особливо зручно для Заходу, бо всі знають, як президент нашої країни Володимир Володимирович Путін ставиться до спорту, спортсменів.

Тож це теж було місцем, куди можна вколоти. Слухайте, якщо там скасовують російську культуру, то що говорити про спорт?" — заявила Вяльбе.

Раніше Вяльбе виграла шоугонку, обдуривши інших учасників. Річ у тому, що уславлена в минулому спортсменка зрізала коло на дистанції. Також Олена нещодавно заявляла, що хоче скинути бомбу на центр Лондона.