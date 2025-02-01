Білодід приміряла леопардовий купальник на Балі (фото)

Спортсменка похвалилася ідеальною фігурою

Відома українська дзюдоїстка, бронзова призерка Олімпіади-2020 Дар’я Білодід відпочиває на Балі (Індонезія). Українська "Анаконда" продовжує мандрувати після провалу на Іграх у Парижі.

Відповідні знімки 24-річна спортсменка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дзюдоїстка зробила дивовижну фотосесію на тлі найбільшого місцевого водоспаду Секумпул, розташованого на півночі острова.

"Могутність водоспадів вражає", — підписала знімки Дар'я, яка одягла для фотосесії леопардовий купальник.

Дар’я Білодід

Нагадаємо, Білодід невдало виступила на Олімпійських іграх у Парижі, завершивши свої виступи на головному турнірі 4-річчя вже після другого поєдинку. У стартовому бою українська "Анаконда" зустрілася проти представниці Кірибаті — Нери Тібви. 23-річна Білодід іпоном перемогла 15-річну Неру за кілька секунд, що викликало неоднозначну реакцію в мережі.

Після Ігор Білодід активно подорожувала світом і навіть вляпалася у скандал. При цьому спортсменка не забувала тішити свою багатотисячну армію шанувальників пікантними знімками.