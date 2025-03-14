Венгрия помогла российскому министру

Будапешт добился от Европейского Союза исключения из санкционных списков министра спорта РФ, главы Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева. Дегтярев недавно единолично возглавил российский спорт благодаря своей преданности режиму.

Об этом сообщает Р-Спорт. По информации источника, Венгрия согласилась на продление антироссийских санкций после того, как из списков исключили четырех человек, в том числе и Дегтярева, который находился под санкциями ЕС с 2014 года.

"Благодарю венгерскую сторону за последовательную политическую позицию по защите олимпийских ценностей. Спорт – важный компонент дипломатии, должен быть вне политики и объединять, а не разъединять людей", — написал Дегтярев в telegram.

Отметим, Дегтярев является ярым путинистом. Он называет себя "солдатом Путина" и готов прислуживать ему аж до пенсии. Именно он придумал новую кличку главе Кремля, однако та не прижилась.

Кроме того, Михаил хочет сделать украинский Донбасс центром туризма в РФ. Добавим, что Дегтярев пошел на юридическую хитрость, чтобы снять санкции с российского спорта, правда реакции Международного олимпийского комитета (МОК) пока не последовало.