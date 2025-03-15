У Держдумі накинулися на прем'єр-міністра Польщі: що сталося

Польський політик, схоже, незадоволений тим, що росіяни та білоруси виступають у міжнародному спорті

Депутат Держдуми РФ Дмитро Свищев накинувся з критикою на прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска. Річ у тім, що польський політик зробив заяву про фінал тенісного турніру в Індіан-Веллс (США), звідки раніше вилетіла остання представниця України Еліна Світоліна.

Відповідний коментар Свищева наводить vseprosport.ru. У фіналі змагань у США зіграють нейтральна росіянка Мірра Андрєєва та нейтральна представниця Білорусі Аріна Соболенко.

"Жаль, що в політику потрапляють такі прем’єр-міністри, як Туск. Замість того, щоб підтримати свою спортсменку і привітати з перемогою нашу Мірру Андрєєву, він починає політизувати спорт для того, щоб створити скандальну ситуацію з нічого. Це дуже безглузда поведінка.

На прикладі Туска можна сказати, що деякими країнами керують люди, які цього не повинні робити. Тому у світі не все спокійно і не все справедливо зараз”, — заявив Свищев.

Дмитро Свищев

Нагадаємо, у півфіналі турніру в Індіан-Веллс Андрєєва здолала польську тенісистку Ігу Свьонтек, а у чвертьфіналі — українку Світоліну. Еліна не потиснула руку росіянці, що викликало істерику у РФ.

Відеоогляд матчу Андрєєва — Свьонтек

"Росія і Білорусь перемогли Польщу та США, щоб вийти у фінал в Індіан-Веллс. Я незадоволений. Вгадайте чому.

З іншого боку, це лише теніс, вірно?" – написав Туск у соцмережі Х.

Раніше повідомлялося про негідну поведінку Андрєєвої та Соболенко на Australian Open-2025. Мірра вигнала свою маму з трибун під час матчу, а Аріна імітувала сечовипускання на трофей, отриманий за друге місце на Турнірі Великого Шлему.