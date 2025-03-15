"Кличко фігурного катання": російська фігуристка видала новий перл

Відома спортсменка явно не на своєму місці, проте підтримка режиму забезпечила її роботою на ТБ

Олімпійська чемпіонка 2018 року у жіночому одиночному катанні, російська фігуристка Аліна Загітова продовжує радувати росіян своїм "красномовством" на Першому каналі РФ. До речі, роботу там вона одержала після того, як публічно підтримала президента Росії Володимира Путіна.

Цього разу Загітова, підбиваючи підсумки першого змагального дня Кубка Першого каналу з фігурного катання-2025, намагалася ферефразувати відомий мем зі світу спорту, але лише зганьбилася. Про це повідомляє "Чемпіонат".

"Перший день вийшов яскравим і насиченим. Вся команда показала згуртованість, хороші результати. Як обирали, хто що кататиме? У нас є тактика, і ми її дотримуємося. Я вже говорила про неї у влогах Першого каналу – менше думати, більше робити.

Мені здається, тактика працює більш-менш успішно. Порадилися після жеребкування з командою і швидко дійшли консенсусу", – заявила Загітова.

У мережі лише посміялися зі слів Загітової. Один із користувачів порівняв її з мером Києва Віталієм Кличком, який славиться своїми заявами.

Раніше Загітова розповіла на головному каналі РФ, що у неї стався "пердечний сриступ". Крім того, вона хотіла "відпороти" одного з фігуристів.