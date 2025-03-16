"Доктор случайно дал": известный российский хоккеист съел лошадиную дозу мельдония

Спортсмена пытаются оправдать, выдумывая разные версии

Нападающий московского ЦСКА Владислав Каменев сдал положительный допинг-тест на мельдоний. К слову, это же запрещенное вещество нашли в организме украинского футболиста "Челси" Михаила Мудрика.

В допинг-пробе российского хоккеиста концентрация мельдония превышена в 4,5 раза. Об этом сообщает российский "Спорт-Экспресс".

По информации источника, обнаруженная концентрация вещества составила 451 нг/мл. Порог, установленный Всемирным антидопинговым агентством (WADA) для признания результата анализа неблагоприятным – 100 нг/мл.

28-летнего хоккеиста временно отстранили из-за положительного допинг-теста. В РФ пытаются оправдать спортсмена, причем придумывают для этого нелепые версии. Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский предположил, что Каменев принял мельдоний, чтобы "лучше дышать".

"Мне кажется, что это какая-то случайность или недоразумение. Нужно провести тщательное расследование этого дела. Думаю, это делается легко. Сейчас многие болеют, вирусы гуляют или доктор мог случайно что-то дать.

Вообще, мельдоний помогает лучше дышать. Может быть, Каменев болел и принял какое-то лекарство. Вариантов много, поэтому нужно сначала расследовать дело, потом принимать решение о наказании.

Все же знают, что мельдоний у нас запрещен, зачем же его тогда принимать? Смысла нет, лишь самого себя наказывать", — заявил Каменский.

Ранее начальник отдела по обработке результатов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Валерия Герман рассказала об уникальном случае попытки оправдать попадание допинга в организм. Российская спортсменка рассказала, что ей подсыпали мельдоний в печенье.