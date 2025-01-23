У Росії спортсменка об’їлася печивом із "допінгом Мудрика": як її покарали

Спортсменка отримала суворе покарання

Начальник відділу з обробки результатів Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Валерія Герман розповіла про унікальний випадок спроби виправдати потрапляння допінгу до організму неназваної спортсменки. У справі було замішано мельдоній, який виявили у допінг-пробі українського футболіста Михайла Мудрика.

Відповідний коментар Герман наводить ТАСС. За її словами, подруга спортсменки так хотіла, щоб та завершила кар’єру, що підсипала їй у печиво мельдоній.

"Був випадок, коли спортсменка з’їла спечене її подругою печиво. Виявилося, що в цукровій пудрі на печиво було додано капсулу мілдронату.

Нам розповіли, що це було зроблено для того, щоб спортсменка завершила кар’єру та більше часу приділяла подрузі.

Усі, крім мельдонієвого печива, надали докази та отримали скорочені санкції", — заявила Герман.

Дисциплінарний комітет РУСАДА повірив у це і дав спортсменці всього 2 роки дискваліфікації замість 8 (за другий допінговий випадок у кар’єрі). А ось національний арбітраж скасував це рішення та забанив спортсменку на 8 років.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Мудрик провалив допінг-тест на мельдоній. Ця речовина, яка була заборонена у 2016 році, популярна у РФ, проте в її ефективність вірять далеко не всі. Напередодні "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами. Пізніше за Мішу заступилася мама. Михайлу загрожує до 4 років дискваліфікації. Додамо, що за однією з версій, мельдоній потрапив до організму спортсмена після ін’єкції стовбурових клітин корови.