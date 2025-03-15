Вагітна дружина футболіста збірної України засвітила глибоке декольте (фото)

Дружина футболіста поділилася щасливим моментом з підписниками

Роксана Маліновська, дружина півзахисника "Дженоа" та збірної України Руслана Маліновського поділилася гарячим знімком під час вагітності. Напередодні вона відпочила в горах.

Відповідне фото Роксана опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Незабаром у родині Маліновських з’явиться хлопчик, а тому його мати приміряла сукню блакитного кольору.

"Ваше улюблене чоловіче ім’я?" — запитала у підписників Роксана. Виглядає, ща пара ще не визначилася з ім’ям для майбутньої дитини.

Роксана Маліновська

Зазначимо, Роксана та Руслан одружилися у 2016 році. Пара виховує дочку Олівію, яка з’явилася на світ у 2019 році.

Сім’я Маліновських

Нагадаємо, наприкінці 2024 року збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. Маліновський відіграв у двох стартових поєдинках ЛН, двічі вийшовши на заміну. Тепер на Синьо-жовтих чекає поєдинок плей-оф проти Бельгії.

До речі, головний тренер національної команди Сергій Ребров вже назвав склад на березневі матчі, і Руслана немає у заявці. Додамо, що напередодні Маліновський оформив дубль із асистів у Серії А, після чого в мережі вимагали від Реброва дозаявити футболіста.