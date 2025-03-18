Футбольні клуби проти Кривого Рогу: український коментатор назвав єдиний вихід із ситуації

У Кривому Розі склалася непроста ситуація через російські обстріли

Українські спортивні клуби бояться залишатися у Кривому Розі через те, що РФ цілеспрямовано б’є по готелях й не тільки в цьому місті. А через постійні повітряні тривоги провести футбольний матч іноді неможливо.

Про цю проблему в українському спорті розповів відомий коментатор Віталій Волочай на своєму telegram-каналі. Напередодні у 21-му турі УПЛ (Української прем'єр-ліги) "Кривбас" приймав "Лівий Берег", проте матч так і не відбувся через постійні повітряні тривоги.

"Бачу полетіла історія про те, що у Кривому Розі бояться залишатися ночувати в готелях футбольні клуби, які туди їдуть.

Це правда. Ну така реальність. По готелях в Кривому п**ари били й будуть бити, тому логічно, що ті хто їде грати проти "Кривбаса", бояться. Це нормально. Це не означає неповаги до міста, до людей з Кривого Рогу.

Так само як і треба дійсно з повагою відноситися до думки Артема Гагаріна (віцепрезидент "Кривбасу") і ФК "Кривбас", чи думки БК "Дніпро" про те що грати треба в футбол в Кривому і в баскетбол у Дніпрі.

З точки зору "Кривбас" і БК "Дніпро" — все правильно. Вони мають захищати свої інтереси й грати вдома, і пробувати давати хоч щось своїм вболівальникам, яким і так не дуже весело живеться. І так, звичайно ми всі у Києві чи у Львові не хочемо відбирати у людей з Дніпра шанс сходити на баскетбол, чи у людей з КР сходити на футбол. Вони на це більше ніж заслуговують.

Але є одне але…

Якщо ми говоримо про якийсь продукт, яким має бути Суперліга ФБУ, чи футбольна УПЛ, то на жаль зараз це алогічно. Ми бачили, а точніше не бачили фінали Кубка України з баскетболу тиждень тому у Дніпрі. Фінал просто не зіграли. Те саме стосується ось матчу УПЛ "Кривбас" — "Лівий Берег".

Можна довго битися головою в стіну і шукати варіанти, але якщо хоча б хтось може запропонувати рішення проблеми — будь ласка. Його не існує. Ну воно є, але для цього треба зруйнувати одну сусідню країну", — заявив Волочай.

Віталій Волочай

Зазначимо, цього сезону криворізький клуб стартував у єврокубках з 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де за підсумками двох матчів не зумів пройти чеську "Вікторію" і вилетів у відбір Ліги конференцій. Там "Кривбас" не впорався з "Бетісом" та залишив єврокубки.