"Дармоїди": скандальний Поворознюк накинувся на своїх футболістів

Бізнесмен незадоволений результатами команди

Одіозний президент ФК "Інгулець" Олександр Поворознюк оцінив виступ своєї команди у першій частині Української прем’єр-ліги (УПЛ). "Інгулець" посідає останнє місце у турнірній таблиці чемпіонату України.

Відповідний коментар Поворознюка наводить sport-express.ua. Футбольний функціонер вважає, що футболісти мають працювати на мінімальну зарплату, але з великими преміями.

– Як ви оціните першу частину сезону для Інгульця?

– Отріцатєльно! Результату нема! Гроші я виплачував, премії давав. Але в останній місяць я сказав: "Хлопці, давайте подивимося в турнірну таблицю і дамо відповідь на запитання: чи заслуговуєте ви цих грошей?". Кожна людина повинна гроші не получать, а зароблять. От у мене тракторист заробляє 20-30 тисяч гривень , так він сутками пахає. А ви, дармоїди, 50-70 тисяч за шо получаєте?! А результату немає.

Футболісти мені весь час кажуть, що потрібно сім’ї годувати. Але я трачу свої гроші, день у день виплачую, проте кайфу не отримую. От за шо я плачу гроші? Платять за результат. Саме тому я прибічник того, щоб у контрактах були мінімальні зарплати, а разом з преміями ви можете отримувати на руки і по 100, і по 200 тисяч, — сказав Поворознюк.

Нагадаємо, 2024 року Поворознюк потрапив в аварію. Цього ж року Олександр втратив сина.