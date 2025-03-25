Футболіст ударом із пенальті зламав ворота: рішення арбітра здивувало всіх (відео)

Унікальний момент потрапив на відео

У Перу під час кубкового матчу на міжрайонному турнірі у Чильці стався незвичайний момент. Футболіст забив гол із пенальті, після чого ворота просто впали.

Унікальний момент потрапив у трансляцію матчу "Барріо Чалако" — "Барріо Маламбо". За рахунку 2:2 гравець "Маламбо" пробив точно в "дев’ятку" воріт господарів, а за кілька миттєвостей ворота впали.

Це дуже розсмішило коментатора матчу. До речі, рефері не залишився осторонь і показав гравцеві, який зруйнував ворота, червону картку. Виглядає, що так арбітр вирішив пожартувати.

Раніше повідомлялося, що президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно почав чинити тиск на футбольні федерації Європи, щоб повернути РФ у світовий футбол. Один із журналістів зазначив, що ФІФА розпочала операцію щодо повернення Росії у футбольну сім'ю. До речі, у РФ вважають, що їх повернуть у футбол через 2 роки після закінчення війни в Україні. На цей час ФІФА та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення.