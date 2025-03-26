"Без проблем поїду до Києва": легенда футболу безглуздо виправдався за поїздку до Москви

Італієць вважає, що не робить нічого поганого

Колишній форвард "Роми" та збірної Італії Франческо Тотті перервав мовчання щодо своєї запланованої поїздки до Росії. Легенда футболу 8 квітня збирається відвідати Москву.

Відповідний коментар "Імператора" наводить Ansa. Франческо хоче відвідати церемонію нагородження Премії "Рейтинг букмекерів".

"Моє відрядження до Москви вже кілька днів викликає нескінченні суперечки. Але я не політик і не дипломат, я спортсмен, що просуває свої цінності по всьому світу. Я завжди це робив: спочатку як футболіст, а тепер у новому статусі. Протягом багатьох років я їздив по всіх країнах, куди мене запрошували говорити про спорт з цією метою.

Проте, якби я отримав звернення від компетентного органу не брати участь у московському заході, я б ні хвилини не вагаючись зробив крок назад.

Все інше я вважаю лицемірством та спекуляціями з боку тих, хто хоче прославитися, використовуючи моє ім’я”, – заявив Тотті.

У Росії готуються зустрічати Тотті

До речі, до Росії хоче приїхати ісландський стронгмен Гафтор Бьорнссон, який зіграв "Гору" у серіалі "Гра престолів". Спортсмен у РФ збирається встановити новий світовий рекорд у становій тязі.