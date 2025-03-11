Чемпіонат України з футболу, 21-й тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Друга частина чемпіонату країни набирає обертів

У вівторок, 11 березня, матчем "Олександрія" – "Оболонь" стартує 21 тур Української прем’єр-ліги (УПЛ). У минулому турі "Шахтар" сенсаційно втратив очки, зігравши внічию з "Кривбасом" (1:1).

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 21-го туру чемпіонату України з футболу. Додамо, що у прямому етері в Україні всі ігри транслює "УПЛ ТБ". У центральній грі туру зіграють "Динамо" та "Зоря".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 21-го туру чемпіонату України з футболу (оновлюється)

Вівторок, 11 березня

13:00. "Олександрія" – "Оболонь"

15:30. "Динамо" – "Зоря"

15:30. "Верес" – "Полісся"

18:00. "Карпати" – "Шахтар"

Субота, 15 березня

15:30. "Кривбас" – "Лівий Берег"

18:00. "Рух" – "Ворскла"

Неділя, 16 березня

13:00. "Інгулець" – "Чорноморець"

15:30. ЛНЗ — "Колос"

Турнірне становище команд після 20 туру УПЛ

Нагадаємо, у минулому турі УПЛ форвард "Лівого Берега" Дмитро Шастал забив гол ударом із центру поля. Раніше колишній воротар "Чорноморця" та збірної України Олексій Шевченко жорстко пройшовся по своєму колишньому тренеру в одеському клубі Роману Григорчуку. Футболіст порівняв наставника з Путіним.