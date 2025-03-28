"Норвегія має бути злиднями": радянський чемпіон обурений бідністю РФ і багатством скандинавів

Колишній спортсмен не розуміє, чому росіяни з величезними ресурсами живуть так бідно

Радянський біатлоніст, чотириразовий олімпійський чемпіон Олександр Тихонов обурений тим, що норвежці живуть багатіше, ніж росіяни. При цьому він називає РФ найбагатшою країною світу.

Відповідний коментар Тихонова наводить sport24.ru. За його словами, норвежці мають жити у злиднях порівняно з росіянами.

"Чому ми на найбагатшій території земної кулі, в Росії, живемо на злиденні пенсії? Я живу нормально, працюю, і пенсія у мене непогана: олімпійська і військова. У мене все гаразд у Білорусі, де ціни в десятки разів менші, тому дуже навіть комфортно живу.

Чому такі злиденні пенсії? Чому Норвегія розписує всі надра між корінними мешканцями країни? З нафти та з усього, що видобувається, мореплавство та рибальство. Вони найбагатші, але в порівнянні з Росією Норвегія має бути злиднями. Але вони мають фонд розвитку майбутніх поколінь — 927 мільярдів доларів. А чи у нас є такий фонд? От і все”, — сказав Тихонов.

Нагадаємо, Тихонов неодноразово ображав норвежців. Крім того, він недолюблює шведів і погано відгукувався про українців.