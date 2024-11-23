"Як може велика держава...": радянський чемпіон біситься через брак набоїв у Росії

Титулований спортсмен вважає Росію великою державою

Чотириразовий олімпійський чемпіон Олександр Тихонов прокоментував нестачу патронів для біатлону в Росії. Напередодні у РФ звинуватили Європу у нестачі набоїв для цього виду спорту.

Відповідний коментар Тихонова наводить vseprosport.ru. Колишній спортсмен вважає, що у всьому винні російські урядовці.

"У Росії можна робити все що завгодно і краще, ніж у всьому іншому світі! Треба тільки подолати чиновницьке свавілля! Держдума приймає по 100 законів — жоден не працює. Треба чітко назвати конкретних людей, які відповідають за цю галузь, і запитати з них.

Моя б воля відправив би всіх відповідальних на Магадан. Як може велика держава, яка виграла Велику Вітчизняну війну і робила найкращу зброю у світі, не виробляти нормальних патронів? У нас були патрони БІ 7-2 та "Олімп", їм не було рівних у світі. Хочеш жити у мирі, готуйся до війни!

Чи можна налагодити виробництво за короткий термін? Так треба чиновників поставити біля верстата, нехай ночами працюють, тоді все вийде”, – сказав Тихонов.

Нагадаємо, Тихонов неодноразово ображав норвежців. Крім того, він недолюблює шведів та українців.