У Росії гонку з біатлону виграв білорус, але "золото" віддали росіянину: не витримав навіть Губернієв

У російському біатлоні спалахнув новий скандал

Російський коментатор Дмитро Губернієв розкритикував організаторів чемпіонату РФ з біатлону після інциденту у спринтерських перегонах на чемпіонаті РФ у Ханти-Мансійську. Річ у тім, що виграв гонку білорус Дмитро Лазовський, проте "золото" віддали росіянину Каріму Халілі.

Відповідний коментар Губернієва наводить vseprosport.ru. Він назвав ситуацію "ганьбою".

"Навіть самі спортсмени розуміють, що це нечесні перемоги. І регламент безглуздий, який треба міняти. Усі розуміють, окрім чиновників.

Але такі ситуації, коли білорусам не дають медалі, продовжуються, і наш біатлон продовжує ганьбитися. Не може людина отримувати "золото", якщо вона прийшла до фінішу другою. Ну, не може. Змінюйте тоді регламент. Карім Халілі – молодець, виступив у дусі чесної гри. Лазовський із чистим серцем прийняв цю золоту медаль.

Ціна золотої медалі, яку отримав Халілі, зайнявши друге місце, є мізерною. Тож він і віддав її реальному переможцю. Карім розуміє, що так чинити не можна", – сказав Губернієв.

Дмитро Губернієв

Раніше Губернієв неоднозначно відреагував на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США. До речі, саме Дмитро був ведучим на мітингу Путіна у березні 2022 року.