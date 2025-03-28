В России гонку по биатлону выиграл белорус, но "золото" отдали россиянину: не выдержал даже Губерниев

В российском биатлоне вспыхнул новый скандал

Российский комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал организаторов чемпионата РФ по биатлону после инцидента в спринтерской гонке на чемпионате РФ в Ханты-Мансийске. Дело в том, что выиграл гонку белорус Дмитрий Лазовский, однако "золото" отдали россиянину Кариму Халили.

Соответствующий комментарий Губерниева приводит vseprosport.ru. Он назвал ситуацию "позором".

"Даже сами спортсмены понимают, что это нечестные победы. И регламент дурацкий, который надо менять. Все понимают, кроме чиновников.

Но такие ситуации, когда белорусам не дают медали, продолжаются, и наш биатлон продолжает позориться. Не может человек получать "золото", если он пришел к финишу вторым. Ну не может. Меняйте тогда регламент. Карим Халили – молодец, выступил в духе честной игры. Лазовский с чистым сердцем принял эту золотую медаль.

Цена золотой медали, которую получил Халили, заняв второе место, ничтожна. Поэтому он и отдал ее реальному победителю. Карим понимает, что так поступать нельзя", – сказал Губерниев.

Дмитрий Губерниев

Ранее Губерниев неоднозначно отреагировал на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. К слову, именно Дмитрий был ведущим на митинге Путина в марте 2022 года.