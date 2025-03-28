У Росії раптово передумали дружити з Трампом

Колишня спортсменка поділилася своєю думкою про можливу дружбу РФ та США

Триразова олімпійська чемпіонка з фігурного катання депутат Держдуми РФ Ірина Родніна заявила, що Росія і США не можуть дружити, адже відстоюють різні інтереси. Напередодні Родніна влаштувала словесну суперечку з українським журналістом Дмитром Гордоном.

Відповідний коментар Родніної наводить Sport24.ru. За її словами, США та Росія можуть лише "нормально спілкуватися", а не дружити.

— Чи можлива дружба між Росією та США? Якщо ми спілкуватимемося в рамках міжнародних правил, то це буде нормально. А так: які дружні стосунки? Ми захищаємо свої інтереси, вони свої.

— Але з приходом Трампа з’явилася думка, що він — наш головний друг.

— Хто сказав, що Трамп буде нашим другом? Він президент США. У кого така думка склалася, у тих і треба питати. Давайте не дружитимемо, давайте просто нормально спілкуватися.

Раніше Родніна накинулася на Федерацію фігурного катання України (ФФКУ). Напередодні українська сторона надіслала відкритого листа до Міжнародної спілки ковзанярів (ISU), у якому виступила проти допуску російських фігуристів до відбору на Олімпійські ігри-2026.