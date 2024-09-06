Вперше в історії: українка виграла US Open

Українська тенісистка встановила низку досягнень

У п’ятницю, 6 вересня, відбувся фінальний матч у парному жіночому розряді на Турнірі Великого Шлему US Open-2024. Вперше в історії у вирішальному матчі Відкритого чемпіонату США грала українка — Людмила Кіченок, яка на попередньому мейджорі дійшла до чвертьфіналу.

У фіналі US Open-2024 Кіченок у парі з Оленою Остапенком із Латвії грала проти дуету Крістіна Младенович (Франція)/Чжан Шуай (Китай). Про це повідомляє "Телеграф".

Поєдинок, що проходив у Нью-Йорку, завершився перемогою українсько-латвійської пари з рахунком 6:4, 6:3.

Зазначимо, що в оновленому парному рейтингу WTA Людмила Кіченок стане п’ятою ракеткою світу, що є національним рекордом України. Українка поб’є власний рекорд (7 місце), датований березнем 2023 року. Додамо, що Кіченок та Остапенко у 2024 році виграла титули на турнірах у Брісбені (WTA 500) та Істбурні (WTA 500), а також стали фіналістками Australian Open-202 4 та турніру у Чарльстоні (WTA 500).

Нагадаємо, у липні 2023 року Людмила у парі з хорватом Мате Павичем виграла "Вімблдон" у міксті. У 2024 році збірна України з тенісу зібралася у найсильнішому складі, проте українки не зуміли обіграти команду Румунії. У вирішальній партії Людмила Кіченок грала разом зі своєю сестрою Надією.