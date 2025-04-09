Вчинок 13-річного каратиста захопив українців (відео)

Юний спортсмен показав свою громадянську позицію

Вихованець київського клубу "Shogun", український каратист Євген Мельник виграв "бронзу" у Юнацькій лізі у Гвадалахарі (Іспанія) у категорії 12-13 років у ваговій категорії до 45 кг. Спортсмен не виграв турнір, проте став головним героєм вікенду.

Під час церемонії нагородження Євген відмовився тиснути руку та робити спільне фото з "нейтральним" представником РФ. Про це повідомляє Федерація карате України. Відео з цією подією за півтори доби набрало понад 2,2 млн переглядів.

"Ця бронза стала символом безкомпромісності та гордості за майбутнє українське покоління. Вітаємо Євгена з першою нагородою Юнацької ліги!

Дякуємо за чітку українську позицію. Спасибі батькам спортсмена – за правильне виховання. Тренерам і клубу – за підтримку майбутнього чемпіона”, – йдеться у повідомленні Федерації.

Євген Мельник

Українські користувачі мережі захопилися вчинком юного атлета.

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