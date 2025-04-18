Українська "Анаконда" дебютувала у футболі (відео)

Дзюдоїстка зіграла у футбол на найвищому рівні

У п’ятницю, 18 квітня, відома українська дзюдоїстка, бронзова призерка Олімпіади-2020 Дар’я Білодід дебютував у професійному футболі. Напередодні спортсменка підписала контракт із харківським "Металістом 1925".

Дар’я підтвердила свої серйозні наміри зіграти на найвищому рівні у матчі 5-го туру у чемпіонській групі першості України проти "Ладомира". Про це повідомляє "Телеграф".

Іменита дзюдоїстка з’явилася на полі наприкінці другого тайму, на 88-й хвилині поєдинку. Білодід вийшла на заміну за рахунку 6:0 на користь своєї команди й навіть могла забити гол. У компенсований час партнери вивели Дар’ю на ударну позицію — дзюдоїстка обробила м’яч і пробила з воротарської лінії, але забити не зуміла.

Жіноча команда "Металіста 1925" виступає у найвищому дивізіоні України. Наразі харків’янки йдуть на другому місці у чемпіонській групі та претендують на вихід до Ліги чемпіонів. Лідирує у першості жіноча команда "Ворскли".

Раніше повідомлялося, що Білодід опинилася в епіцентрі скандалу через неоднозначну рекламу. Також спортсменка під час відпочинку нарвалася на критику.