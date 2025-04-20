Гимнастка Онофрийчук заставила россиян и белорусов слушать гимн Украины (видео)

Украинка также отказалась от совместных фото с представителями стран-агрессоров

В воскресенье, 20 апреля, украинская гимнастка Таисия Онофрийчук выиграла несколько медалей на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку (Азербайджан). Накануне спортсменка восхитила своим выступлением на подиумной тренировке.

Украинская грация поучаствовала в церемониях награждения за победу в упражнениях с обручем и второе место в упражнениях с мячом. Об этом сообщает пресс-служба сборной Украины по художественной гимнастики в telegram.

В честь победы Онофрийчук в упражнениях с обручем в Баку прозвучал гимн Украины. На пьедестале в этом момент стояли бывшая россиянка Вера Туголукова, представляющая Кипр, и Анастасия Салос — нейтральная гимнастка из Беларуси.

Затем прошла вторая церемония награждения, где Онофрийчук получила "серебро". На пьедестале почета также стояли Туголукова и Алина Гарнасько из Беларуси. В обоих случая Таисия отказалась от совместного фото с представителями стран-агрессоров.

Выступление Онофрийчук с мячом

Выступление Онофрийчук с обручем

Ранее сообщалось, что бывшая жена российского олигарха Алишера Усманова Ирина Винер ушла с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Именно Винер в свое время свела президента РФ Владимира Путина с гимнасткой, олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой. В сети считают, что Кабаева убрала конкурентку в борьбе за власть в российской гимнастике.