Шевченко нагородив Суркіса (відео)
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Григорій Суркіс став легендою українського футболу
У п’ятницю, 25 квітня, у Будинку футболу у Києві відбувся XXVII Конгрес Української асоціації футболу (УАФ). На ньому президент УАФ Андрій Шевченко вручив нагороду "Легенда українського футболу" почесному президенту організації Григорію Суркісу.
Відповідне відео доступне на YouTube-каналі асоціації. "Шева" особисто вручив нагороду відомому бізнесмену та політику.
"Завдяки зусиллям Григорія Суркіса український футбол отримав новий імпульс у розвитку, а проведення Євро-2012 стало історичною подією для країни та її спортивного іміджу ", — так прокоментували досягнення Суркіса у футболі.
Довідка: Григорій Суркіс – голова Федерації футболу України 2000-2012, віцепрезидент УЄФА 2013-2019 років, народний депутат України IX скликання (з 2019) від партії ОПЗЖ (заборонена в Україні з березня 2022 року).
Нагадаємо, Шевченко офіційно став головою УАФ у січні 2024 року. Легенда футболу пообіцяв провести аудит в організації, а також зробити діяльність УАФ більш відкритою. У квітні 2024 року в УАФ визнали відтік активів з організації у розмірі понад 1 млрд грн.