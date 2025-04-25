Шевченко нагородив Суркіса (відео)

Григорій Суркіс став легендою українського футболу

У п’ятницю, 25 квітня, у Будинку футболу у Києві відбувся XXVII Конгрес Української асоціації футболу (УАФ). На ньому президент УАФ Андрій Шевченко вручив нагороду "Легенда українського футболу" почесному президенту організації Григорію Суркісу.

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі асоціації. "Шева" особисто вручив нагороду відомому бізнесмену та політику.

"Завдяки зусиллям Григорія Суркіса український футбол отримав новий імпульс у розвитку, а проведення Євро-2012 стало історичною подією для країни та її спортивного іміджу ", — так прокоментували досягнення Суркіса у футболі.

"Шева" нагородив Григорія Суркіса — дивитись з 44:42

Довідка: Григорій Суркіс – голова Федерації футболу України 2000-2012, віцепрезидент УЄФА 2013-2019 років, народний депутат України IX скликання (з 2019) від партії ОПЗЖ (заборонена в Україні з березня 2022 року).

Нагадаємо, Шевченко офіційно став головою УАФ у січні 2024 року. Легенда футболу пообіцяв провести аудит в організації, а також зробити діяльність УАФ більш відкритою. У квітні 2024 року в УАФ визнали відтік активів з організації у розмірі понад 1 млрд грн.