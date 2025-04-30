"Барселона" — "Інтер": онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів

Столиця Каталонії прийме великий матч

У середу, 30 квітня, в Іспанії відбудеться другий півфінальний поєдинок Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 "Барселона" — "Інтер". Напередодні на цій стадії турніру стартували "Арсенал" та ПСЖ.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Барселона" — "Інтер". Початок зустрічі, яка відбудеться на стадіоні "Олімпік Льюїс Компаніс", заплановано на 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів "Барселона" — "Інтер" (оновлюється)

Де і коли дивитися матч "Барселона" — "Інтер"

У прямому етері в Україні гру "Барселона" — "Інтер" покаже медіаплатформа Megogo. Поєдинок можна переглянути на Megogo за підписками: MEGOPACK XL, Спорт, Максимальна та Максимальна + благодійність. Вартість пробної передплати – від 69 грн.

Прогноз букмекерів на матч "Барселона" — "Інтер"

На думку букмекерів, "Барселона" є явним фаворитом не лише першої зустрічі, а й протистояння загалом. На вихід Синьо-гранатових у фінал турніру аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,48. Одночасно подібний успіх Нерадзуррі менш ймовірний — коефіцієнт 2,64. Додамо, що фахівці оцінили ймовірність перемоги іспанців у першій грі у 58%, а італійців — у 19%.

Історія зустрічей

"Барселона" та "Інтер" зіграли між собою 18 матчів. 10 разів перемагали каталонці, тричі — Нерадзуррі, 5 разів було зафіксовано нічию. Востаннє команди перетиналися на груповому етапі Ліги чемпіонів 2022/23 (1:0 на користь "Інтера" та 3:3).

Востаннє команди зіграли унічию 3-3

Нагадаємо, "Барселона" посіла друге місце на етапі ліги. У 1/8 фіналу Синьо-гранатові вибили "Бенфіку", а потім впоралися з "Боруссією" Д. "Інтер" своєю чергою став четвертим на етапі Ліги. Потім Нерадзуррі пройшли "Феєнорд" та "Баварію".